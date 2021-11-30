Суд назначил 20 млн руб. дополнительного штрафа экс-зампредседателя банка "Кольцо Урала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил наказание бывшему заместителю председателя банка "Кольцо Урала" Олегу Коноплеву, который дал взятку в объеме 7,5 млн рублей экс-начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову, назначив дополнительное наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда во вторник.

В сентябре Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Олега Коноплева к пяти годам заключения условно.

"Приговор Ленинского районного суда <…> в отношении Коноплева Олега Евгеньевича изменен. Исключено указание о применении ст. 64 УК РФ при назначении наказания. Коноплеву О. Е. по ч. 5 ст. 291 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде штрафа <...> в размере 20 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В 2015 году Коноплев через посредников передал Трифонову взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения. 24 сентября 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Коноплева. Также по делу о взятке 28 сентября прошлого года был арестован Трифонов.

Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, с 2017 по 2019-й занимал пост главы МВД Карачаево-Черкесской Республики.