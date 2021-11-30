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Следствие исключило внешние причины крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана

В результате крушения погибли 14 человек

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана исключила внешние причины крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы (ГПС) республики, в результате которого погибли 14 человек.

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"Наличие каких-либо внешних вмешательств при крушении вертолета Ми-17 Госпогранслужбы исключается", - говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

По информации Генпрокуратуры, отрабатываются версии крушения по причине неосторожности пилота, технической неисправности, из-за погодных условий.

По данным следствия, проведен осмотр места происшествия с участием специалистов в области судебно-баллистической, судебно пожарной-техникой экспертизы и судебно-медицинских экспертов. "В настоящее время с привлечением специалиста Минобороны изучается черный ящик вертолета", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник ГПС и Генпрокуратура республики сообщили о крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вблизи Баку при выполнении учебных полетов. В связи со случившимся в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело.

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