На Кубани в инциденте с телом умершей у администрации обвинили предпринимателя

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Полиция на Кубани раскрыла дело о надругательстве над умершей в Тимашевске, где тело женщины доставили к зданию местной администрации, обвинения в случившемся предъявлены предпринимателю. Дело направлено в суд, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

В конце октября в местных социальных сетях опубликовали фото с телом умершей женщины, которое привезли к зданию районной администрации Тимашевского района. Глава Тимашевского района Андрей Палий заявлял, что после инцидента возникли вопросы к работе морга и ритуальных агентств, тело умершей в итоге приняли в морге, затем передали родственникам для захоронения. Прокуратура края проводила проверку, по данному факту полиция на Кубани возбудила уголовное дело.

"Прокуратура Тимашевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя - 41-летнего жителя Красноармейского района. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших")", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

По версии правоохранительных органов, предприниматель не выполнил условия договора об оказании услуг по транспортировке в морг тела умершей жительницы Калининского района и для привлечения общественного внимания в выходной день привез и выгрузил на носилках ее тело на центральной площади Тимашевска возле здания администрации. В прокуратуре Краснодарского края добавили, что материалы дела направлены в суд.