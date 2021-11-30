СК просит отправить на лечение школьника, напавшего с ножом на учительницу в Пермском крае

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Психическое расстройство обнаружено у школьника, напавшего с ножом на учительницу в Пермском крае в мае 2021 года. В связи с этим его просят отправить на принудительное лечение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"По результатам психолого-психиатрической экспертизы у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с вышеизложенным уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

Нападение подростка на учительницу произошло 21 мая в одной из школ города Березники. Ученик 10-го класса во время урока вошел в кабинет и дважды ударил ножом педагога в шею. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Врачи спасли жизнь учительницы, затем она нашла новое место работы за пределами Пермского края.