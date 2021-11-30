Суд приговорил бывшего первого заммэра Майкопа к 2,5 года лишения свободы условно

МАЙКОП, 30 ноября. /ТАСС/. Майкопский городской суд во вторник признал виновным бывшего первого заместителя главы администрации Майкопа в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Адыгея. Как уточнили в пресс-службе суда, приговор вынесен в отношении Аслана Китариева.

"Бывший первый заместитель главы администрации МО "Город Майкоп" признан виновным по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением на 2 года права занимать должности, связанные с функцией представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе, в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, госкорпорациях", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по республике. Следствием и судом установлено, что экс-чиновник вопреки запрету, установленному антикоррупционным законодательством, принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа. В том числе он участвовал в ведении их финансово-хозяйственной деятельности, предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме.

При непосредственной протекции бывшего чиновника муниципалитет заключил с этими юридическими лицами контракты на сумму свыше 200 млн рублей, в результате реализации которых ими получен доход не менее 18 млн рублей. Кроме того, обвиняемый оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на проведение работ по благоустройству территории Майкопа на максимально выгодных условиях, без соблюдения конкурсных процедур, добавили в пресс-службе ведомства.

Суд удовлетворил иск прокурора Адыгеи о взыскании с бывшего замглавы Майкопа и подконтрольного ему юридического лица почти 19 млн рублей, полученных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Бывший первый заместитель мэра Майкопа Аслан Китариев курировал в администрации города блок экономики и инвестиций.