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"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет упал из-за урагана в Орловской области

В феврале 2022 года "Тургеневский дуб" претендовал на участие в конкурсе "Европейское дерево года"
Тургеневский дуб Леонид Свердлов/ТАСС, архив
Описание
Тургеневский дуб
© Леонид Свердлов/ТАСС, архив

ТАСС, 30 ноября. "Тургеневский дуб", который является главной реликвией усадьбы матери Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, упал из-за урагана, пришедшего в регион 30 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021", после победы многолетнему растению планировалось оказать сертифицированную помощь по уходу и обследованию. В феврале 2022 года "Тургеневский дуб" претендовал на участие в конкурсе "Европейское дерево года".

"Ураган уничтожил "Тургеневский дуб" в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново", - говорится в сообщении.

Как отметили в музее-заповеднике, главная реликвия усадьбы и еще несколько старых деревьев, в том и числе в липовой аллее, упали во вторник под порывами ветра, достигавшего 30 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условий и штормового предупреждения посещение усадебного парка ограничили.

"Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к Родине. Постоять под его кроной и поклониться ему - по завету Тургенева - люди приезжали из самых дальних уголков России и других стран", - добавил директор музея-заповедника Сергей Ступин.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в 1976 году, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.

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