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В Пермском крае два рыбака на вездеходе утонули в реке Каме

В спасении принимали участие спасатели "Чайковской городской поисково-спасательной службы", полиция, ГИМС

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Два рыбака утонули в Чайковском районе Пермского края, попытавшись пересечь реку Каму на вездеходе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Провалился вездеход с двумя людьми на реке Каме в двух километрах. Поисковые службы обнаружили тела погибших мужчин 1950 и 1954 годов рождения", - рассказала собеседница агентства.

В спасении принимали участие спасатели "Чайковской городской поисково-спасательной службы", полиция, ГИМС. Также представители Воткинской ГЭС предоставили для поисков судно на воздушной подушке.

Отмечается, что с момента становления льда это пятое происшествие на воде. В четырех предыдущих случаях пострадавших удавалось вовремя спасти.

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