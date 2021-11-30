Следствие по делу Фургала завершено. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в окончательной редакции предъявили обвинения - в мошенничестве и руководстве преступным сообществом. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, расследование этого уголовного дела в отношении экс-губернатора завершено.

Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

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"Фургалу и его защитникам объявили об окончании следственных действий, экс-губернатору предъявили обвинение в окончательной редакции", - сказал собеседник агентства.

Защита отказалась от комментариев в связи с данной ей подпиской о неразглашении информации о расследовании.

Неделю назад сообщалось, что Фургалу предъявлено новое обвинение - по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), семи эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), 4 эпизода по ст. 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями").

Фургал не согласен с предъявленными обвинениями и заявил о непричастности к инкриминируемым деяниям.

Официальными комментариями органов следствия и защиты ТАСС пока не располагает.