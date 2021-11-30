{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Очаг подземных толчков залегал на глубине 125 км

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло во вторник в 18:20 (19:20 мск) в уезде Вранча (сейсмическая зона Вранча) на юго-востоке Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 125 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются в ней регулярно. Только в ноябре в Румынии было зарегистрировано 28 землетрясений магнитудой от 2 до 4,2. Самое сильное в 2021 году землетрясение магнитудой 4,7 произошло в стране 26 мая. Оно ощущалось и в Бухаресте.

Теги
Румыния
Три ученика погибли при стрельбе в школе в штате Мичиган в США
Пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель
Читать полностью