В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло во вторник в 18:20 (19:20 мск) в уезде Вранча (сейсмическая зона Вранча) на юго-востоке Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 125 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются в ней регулярно. Только в ноябре в Румынии было зарегистрировано 28 землетрясений магнитудой от 2 до 4,2. Самое сильное в 2021 году землетрясение магнитудой 4,7 произошло в стране 26 мая. Оно ощущалось и в Бухаресте.