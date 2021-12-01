Суд США приговорил супругу экс-главаря наркокартеля "Синалоа" к трем годам тюрьмы

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Суд американского столичного округа Колумбия во вторник приговорил к тюремному заключению за торговлю наркотиками и отмывание денег Эмму Коронель Аиспуро, которая является супругой бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Судья Рудольф Контрерас приговорил 32-летнюю гражданку США и Мексики Аиспуро к трем годам тюремного заключения, после освобождения она еще четыре года будет находиться под надзором правоохранительных органов. Судья также постановил конфисковать средства осужденной в размере $1 499 970.

10 июня Аиспуро признала в американском суде свою вину в причастности к преступлениям мужа: в трех эпизодах пособничества в наркотрафике, отмывании денег и помощи наркокартелю. Помимо этого, в рамках сделки со следствием она также созналась в содействии побегу своего супруга из мексиканской тюрьмы в 2015 году. По предъявленным в США обвинениям ей могло грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Хоакин Гусман в 2017 году был экстрадирован из Мексики в США по запросу американских властей. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. В июле 2019 года Гусман был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще к 30 годам тюрьмы. Он отбывает наказание в тюрьме максимально строгого в США режима в американском штате Колорадо.