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Полиция Подмосковья установила блогеров, снимавших видео с издевательствами над мужчиной

Для повышения охвата в социальных сетях они в прямом эфире избивали мужчину и закидывали петардами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции установили личности блогеров, которые снимали видео с издевательствами над мужчиной и выкладывали их на одной из популярных площадок в интернете для увеличения числа подписчиков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что блогеры приковали мужчину к батарее, в течение нескольких часов в прямом эфире избивали его, а также закидывали петардами. Фрагменты соответствующего видео есть в сети.

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