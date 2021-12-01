Полиция Подмосковья установила блогеров, снимавших видео с издевательствами над мужчиной

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции установили личности блогеров, которые снимали видео с издевательствами над мужчиной и выкладывали их на одной из популярных площадок в интернете для увеличения числа подписчиков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что блогеры приковали мужчину к батарее, в течение нескольких часов в прямом эфире избивали его, а также закидывали петардами. Фрагменты соответствующего видео есть в сети.