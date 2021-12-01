Взрыв газа разрушил жилой дом на востоке Мексики

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в жилом доме в городе Кордоба в штате Веракрус на востоке Мексики. Травмы и ожоги получили пять человек, в том числе трое детей, сообщила во вторник на своем сайте газета Milenio.

Здание оказалось полностью уничтожено взрывом. Сведений о причинах случившегося пока обнародовано не было. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавших в больницу, им оказывается необходимая помощь.

В городе Пуэбла в центральной части Мексики 31 октября на месте нелегальной врезки в газопровод прогремел взрыв, который разрушил свыше 60 и повредил почти 200 жилых домов. Жертвами трагедии стали пять человек, порядка 15 пострадали.