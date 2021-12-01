На съемках фильма с Болдуином могли применяться боевые патроны

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Боевые патроны могли использоваться на съемочной площадке вестерна Rust ("Ржавчина") с Алеком Болдуином, где в результате инцидента со стрельбой погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом говорится в документах расследования, предоставленных ТАСС офисом шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Представители офиса шерифа обнаружили в ходе допросов членов съемочной группы несколько подтверждений того, что на площадке были боевые патроны. Ответственная за реквизит Сара Захри заявила, что уже после инцидента со стрельбой осматривала коробку с боеприпасами. Предполагалось, что все они должны были быть реквизитными - идентичными по виду боевым, то есть с макетом пули в гильзе, но при этом непригодными для стрельбы. Их можно было отличить по характерному дребезжанию при прикосновении. Однако, утверждает Захри, некоторые патроны такого звука не издавали.

Позднее в офис шерифа обратился Телл Рид, отец ответственной за обращение с оружием Ханны Гутьерез-Рид, и сообщил, что в августе - сентябре 2021 года также работал на съемках. В один из дней этого периода на площадке проводилась тренировка для актеров по стрельбе с использованием боевых патронов. Сет Кенни - сотрудник компании PDQ Arm&Prop, которая предоставляла оружие и патроны для съемок - якобы попросил Рида принести дополнительные боевые патроны, поскольку опасался, что тех, которые были ему выданы, окажется недостаточно. Рид сообщил, что выполнил просьбу и принес коробку изготовленных кустарным способом боевых патронов, которые получил от некоего друга.

Сам Сет Кенни при допросе предположил, что на съемочной площадке действительно могли находиться самодельные боевые патроны. По его словам, он получил коробку с такими боеприпасами также от некоего друга, однако это было, по его словам, "пару лет назад".

Офис шерифа намерен провести обыск в компании PDQ Arm&Prop, чтобы установить, какие патроны и с какими целями поставлялись на съемочную площадку. Обвинения в связи с инцидентом со стрельбой пока по-прежнему никому не предъявлены.

Несчастный случай произошел 21 октября в штате Нью-Мексико на съемках вестерна с участием Алека Болдуина. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, в котором оказался боевой патрон. Согласно свидетельским показаниям, помощник режиссера Дэвид Холс передал Болдуину пистолет, сказав, что тот не заряжен. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были остановлены.