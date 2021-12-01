Число пострадавших при стрельбе в школе в США возросло до восьми

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Восемь человек получили ранения при стрельбе в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган). Об этом представитель местного полицейского управления заявил во вторник на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах [инцидента], они находятся в трех различных больницах", - сказал он. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Представитель правоохранителей добавил, что двое раненых сейчас получают помощь хирургов, состояние шести других оценивается как стабильное. Число погибших остается прежним - жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее во вторник в полиции сообщили, что 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда. Правоохранители изъяли у подростка оружие при задержании, он не оказывал сопротивления. Проводится расследование инцидента, на месте работают около 100 сотрудников правоохранительных органов.