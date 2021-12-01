Следствие признало вменяемой девушку, ударившую брата ножом на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Девушка-подросток на Камчатке, которая в мае нанесла девять ударов ножом своему младшему брату, признана следствием вменяемой. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Камчатскому краю.

"По результатам проведенной стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы несовершеннолетняя признана вменяемой. Учитывая тяжесть совершенного деяния, несовершеннолетняя до настоящего времени продолжает содержаться под стражей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая активно сотрудничала со следствием, при участии педагога, психолога и защитника дала признательные показания, которые подтвердила при проведении иных следственных действий", - говорится в сообщении.

Следователи детально изучили личность обвиняемой, установлено, что девушка характеризуется положительно, имела хорошую успеваемость в школе, была социально активна. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее в региональном управлении СК России по Камчатскому краю ТАСС сообщали, что 16-летняя обвиняемая 31 мая разозлилась на девятилетнего брата из-за того, что мальчик не реагирует на ее замечания. Она взяла на кухне нож и нанесла ребенку девять ударов в область жизненно важных органов.