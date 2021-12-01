Во Владивостоке без электроснабжения из-за циклона остались более 50 частных домов

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Более 50 частных домов во Владивостоке остались без электроснабжения из-за циклона. Ведутся восстановительные работы, сообщила в среду пресс-служба Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

Циклон принес в Приморье снег и сильный ветер, в некоторых районах края выпало более месячной нормы осадков. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра, 34 метра в секунду, по шкале Бофорта это считается ураганом.

"[Район] Чуркина ночью запустили кроме некоторых домов. Ночью не смогла подъехать оперативная машина к подстанции - замело снегом. Сейчас электрики пытаются откопать к ней дорогу. Остались еще без электричества частные дома по Калинина, 167, 178, 172, 201, 203 и один многоквартирный дом 115 А, кроме того, по ул. Траловая отключены от электроснабжения 50 частных домов", - сообщила пресс-служба, уточнив, что станция ВПЭС отключена из-за аварии на сетях Оборонэнерго.

Пресс-служба правительства края со ссылкой на Примавтодор сообщила в среду, что ночью на дорогах региона работали 142 единицы техники, ликвидируя последствия снегопада. Осадки прекратились во Владивостоке, Надеждинском и Хасанском районах, Уссурийском городском округе. Наблюдаются переметы из-за сильного ветра в Пограничном муниципальном округе, в районе села Софье-Алексеевское, а также в Уссурийском городском округе в районе села Корфовка, здесь необходим бульдозер.