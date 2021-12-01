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ЧП на шахте "Листвяжная"

В МЧС сообщили о стабилизации газовой атмосферы на "Листвяжной"

Обстановка не позволяет произвести разведку

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Газовая обстановка на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стабилизирована, но проводить разведку еще нельзя. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но еще не позволяет производить разведку", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что накануне в ходе проведенного техсовета с участием специалистов МЧС России и работников Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности, были приняты решения разработать мероприятия, которые позволят создать безопасную газовую атмосферу в шахте. Кроме того, ведется бурение трех скважин. "Скважины пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение еще трех скважин. В настоящий момент ведется подготовка места бурения", - добавили в ведомстве. Работа ведется круглосуточно.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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