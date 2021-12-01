Электроснабжение нарушено в семи районах Крыма из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение нарушено в семи муниципадитетах Крыма в ночь на среду из-за непогоды, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС по региону Крым Аркадий Ожигин.

"За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригады "Крымэнерго" оперативно проводят восстановительные работы по подключению электроснабжения", - сказал он.

По словам Ожигина, непогода в регионе прогнозировалась. "Прогноз оправдался частично, смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега на территории республики зафиксированы на Ай-Петри - 54 мм, Керчь - 34 мм, Симферополь - 31 мм. Максимальные порывы ветра зафиксированы на Ай-Петри - 41 м/с, в Алуште - 31 м/с, в Ялте - 26 м/с", - уточнил он.

Начальник регионального главка МЧС также сообщил, что в результате непогоды зафиксировано падение 21 дерева, в том числе 10 - на автомобили. Большая часть инцидентов, по его словам, произошла в Ялте.

"Всего в ночь на 1 декабря для ликвидации последствий привлекалась группировка в составе 396 человек, 170 единиц техники. В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась. Сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно", - добавил Ожигин.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 30 ноября в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидались ливни, ветер с порывами до 30 м/с. В горах - дождь, переходящий в снег, ветер до 35 м/с. В Симферополе также ожидались сильные дожди и усиление ветра до 20-25 м/с.