Под Елабугой автобус с вахтовиками столкнулся с фурой

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус с вахтовиками столкнулся с грузовой фурой под Елабугой в Татарстане. Один человек погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"1 декабря в 06:30 на 9-м км автодороги Елабуга - Гари - Абалач водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру", - сообщили в региональном МВД.

В Минздраве Татарстана сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 21. Один от госпитализации отказался, остальных направляют в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов.

"На 08:48 мск. 21 пострадавший. Один человек погиб. Одного пациента уже доставили в БСМП Набережных Челнов. Один человек от госпитализации отказывается. Остальных в ближайшее время привезут в БСМП Набережных Челнов", - сообщили в Минздраве региона.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также прокуратура Татарстана начала проверку исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок после ДТП. На место происшествия выехал городской прокурор Рустем Шарафутдинов.