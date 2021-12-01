Движение автобусов приостановили в Курганской области из-за гололеда

ТАСС, 1 декабря. Движение пассажирских автобусов приостановлено на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в Курганской области из-за дождя и образовавшегося гололеда. Об этом сообщили в среду в отделении пропаганды БДД управления ГИБДД УМВД России по региону.

"Сегодня в 08:40 (06:40 мск - прим. ТАСС) Госавтоинспекция региона ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Возникновение реальной угрозы безопасности дорожного движения связано с выпадением осадков в виде дождя, температурой воздуха от минус 1 до минус 3 градусов, температурой покрытия проезжей части до минус 5 градусов, образованием зимней скользкости", - говорится в сообщении.

Жителей региона также просят отказаться и от поездок на автомобилях.

Отмечается, что дорожно-эксплуатационные организации принимают меры по устранению последствий непогоды. Также сотрудники ГИБДД контролируют состояние проезжей части автомобильных дорог региона.