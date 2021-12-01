Прокуратура на Чукотке проверяет информацию о замерзающем доме в национальном селе

ТАСС, 1 декабря. Прокуратура Провиденского района Чукотки проводит проверку по сообщению в социальных сетях о нарушении температурного режима в квартирах в многоквартирном доме в селе Нунлигран, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В среду в пабликах Чукотки в соцсетях появилась информация о том, что в некоторых квартирах многоквартирного дома в селе Нунлигран температура воздуха не превышает 5 градусов тепла. При этом на улице минус 20 градусов.

"В ходе проверки будет осуществлен осмотр указанного дома, произведены замеры температуры, истребованы сведения о проведении обследования жилых помещений, принятых администрацией Провиденского городского округа мерах, направленных на переселение жителей указанного дома, дана оценка действиям управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Нунлигран - национальное село в Чукотском районе Чукотки. В нем проживают около 300 человек.