Ветер в Сочи оборвал провода, повредил крыши и повалил деревья

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Предгорные районы и сельские территории Сочи местами остаются без света из-за аварий на фоне сильного ветра. Также ветер повалил 35 деревьев и повредил кровлю трех объектов, сообщили в администрации города в среду.

Со вторника в Сочи действует штормовое предупреждение, прогнозируется ветер до 35 м/с, шторм в 5 баллов, дожди с грозами, смерчи над морем. Возможны оползни и лавины в горах.

"На 8:00 восстановлено 50% поврежденных ветром энергообъектов. В течение дня планируется завершить поэтапное восстановление всех пострадавших основных схем энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Последствия непогоды устраняют 48 бригад "Россети Кубань". Задействованы 52 единицы спецтехники, 22 резервных источников питания.

"В разных районах города было повалено 35 деревьев. Оперативные службы распиливали и убирали их с проезжей части. На трех объектах повреждена кровля, проведены срочные ремонтные работы", - добавили в администрации.

В настоящее время в Сочи пасмурно, дует ветер.