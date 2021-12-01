Дорогу от Хабаровска до Комсомольска закрыли для всех видов транспорта из-за метели

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта ограничено по дороге от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре из-за ухудшившихся погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Направление от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре закрыли для любых видов транспорта", - сказали в пресс-службе.

Для автобусов и большегрузного транспорта закрыты дороги А-370 "Уссури" (Хабаровск - Бикин с 12-го по 270-й км), Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Движение автобусов приостановлено на дорогах Советская Гавань - рабочий поселок Ванино с подъездом к поселку Монгохто, Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - поселок Амгунь - поселок Могды - поселок Чегдомын (с 94-го км по 280-й км), подъезд к селу Озерпах (на протяжении 6 км).

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон. Первыми непогоду встретили южные районы региона, циклон постепенно смещается в северо-восточном направлении. В краевой столице сейчас идет сильный снег, осадки отмечаются и в других городах и поселениях. В регионе усиливается ветер до 18-23 м/с, местами с порывами до 25-27 м/с, на побережье - до 35 м/с. Нарушено авиасообщение, есть перебои с электроснабжением, в школах ряда населенных пунктов отменены занятия, не работает паромная переправа Ванино (Хабаровский края) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком.