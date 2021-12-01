В Забайкалье выявили два незаконных оружейных цеха и восемь тайников с оружием

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ выявили в Забайкальском крае два незаконных цеха по изготовлению и ремонту оружия, а также восемь тайников с оружием. Об этом сообщила в среду пресс-служба УФСБ по региону.

"На территории Читы, Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского, Приаргунского районов выявлено и ликвидировано два подпольных цеха по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия в кустарных условиях, а также восемь тайников с незаконным оружием. Из оборота изъято 45 единиц вооружения, переделанного под боевое. Заготовки для производства огнестрельного оружия приобретались преступниками на теневом рынке сбыта и через интернет, в Читу и районы края доставлялись различными транспортно-экспедиционными компаниями", - говорится в сообщении.

Среди изъятого оружия оказались автоматы Калашникова, пистолеты Glock 17, "Кольт", ПСМ, травматические пистолеты, а также пневматические винтовки и пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, изъято более 600 боеприпасов и комплектующие для производства оружия в кустарных условиях.

"За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку оружия, его основных частей и боеприпасов трое жителей края осуждены по различным частям ст. 222 УК РФ, в отношении остальных проводятся следственные действия", - уточнили в пресс-службе.