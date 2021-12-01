На Калужском шоссе при лобовом столкновении грузовика с "Газелью" пострадали два человека

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Грузовая машина и "Газель" столкнулись на Калужском шоссе в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На 49-м км Калужского шоссе произошло лобовое столкновение "Газели" и грузовика. На данный момент установлено, что два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия перекрыты для движения две полосы, машины вынуждены объезжать по обочине. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.