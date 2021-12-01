В России задержали 85 подпольных оружейников

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъято свыше 350 единиц оружия. Об этом в среду сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - отметили в ЦОС. Ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. "Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - сообщили в ФСБ.

Среди изъятого 6 пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 тыс. патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Как сообщили в ФСБ, спецоперация проводилась в ноябре в 30 регионах - в Москве, Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях. "По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что преступная деятельность "передельщиков" будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в УК РФ, которые вступили в силу с 12 июля этого года и усиливают ответственность по статьям 222, 223 Уголовного кодекса.