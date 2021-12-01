Оставившую половину Севастополя без света аварию на сетях устранили

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Неполадки на электросетях в Севастополе, возникшие в ночь на среду из-за непогоды, оперативно устранены. Они коснулись 125 тыс. человек, 70 котельных и городской ТЭЦ, сообщили журналистам в пресс-службе городского правительства.

"30 ноября, в 20:57, в связи с резким ухудшением погодных условий часть Севастополя была обесточена - сработала автоматика на электрической подстанции. <…> Авария была устранена менее чем за час. В 22:00 были подключены все потребители. На восстановление теплоснабжения потребовалось четыре часа, порывов теплотрасс зафиксировано не было", - отметили в пресс-службе.

Всего, по данным правительства Севастополя, от электроснабжения были отключены абоненты в разных районах: Нахимовском, Ленинском и Гагаринском или почти половина жителей полумиллионного города.

Из-за сильного ветра за ночь в Севастополе упали восемь деревьев, было повреждено три кровли. Управляющие компании должны устранить все последствия непогоды до конца дня. За ночь силами дорожных служб в пригороде Севастополя очищено около 160 км дорог от мокрого снега. Они обработаны солью.

Температура воздуха в Севастополе в ночь на среду составляла 6-8 градусов тепла. Утром в среду она повысилась до плюс 9.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 30 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидались ливни, ветер с порывами до 30 метров в секунду. В горах - дождь, переходящий в снег, ветер до 35 метров в секунду. В Симферополе также прогнозировались сильные дожди и усиление ветра до 20-25 метров в секунду.