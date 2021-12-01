Крыши четырех зданий повреждены сильным ветром в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Порывами сильного ветра повреждены крыши четырех зданий в Нижегородской области, в том числе Дома культуры и детского сада, повалено более 30 деревьев, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В период времени с 20:00 30 ноября от оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступили сообщения о том, что в результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений произошло падение 34 деревьев, повреждены кровли четырех зданий", - сказано в сообщении.

Крыши повреждены в Доме культуры, детском саду, кафе и школе-интернате. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Также вечером и ночью произошло нарушение электроснабжения почти в 90 населенных пунктах в 20 муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вечером во вторник и в ночь на среду по региону ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Также в области ожидается резкое понижение температуры воздуха на 5-7 градусов.