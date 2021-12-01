В Крыму из-за урагана остались без света 12 тыс. абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. абонентов остались без электроснабжения в ночь на среду из-за урагана в Крыму, никто не пострадал, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

В ночь на 1 декабря из-за непогоды и ураганного ветра 40 м/с в семи районах Крыма, а также в Севастополе произошли частичные отключения электричества. В Ялте ветер валил деревья, повреждены здания и автомобили. Синоптики распространили ночью два штормовых предупреждения.

"77 деревьев сегодня повалены были в Ялте. Однако, с точки зрения проблем, в первую очередь, слава богу, что у нас нет пострадавших. У нас основные проблемы касаются отключения электроэнергии, на данную минуту отключены 12 069 абонентов на территории Республики Крым. Локально они сгруппированы в Симферопольском, Сакском, Белогорском и Бахчисарайском районах", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что точечные отключения происходили практически по всей территории республики. С утра последствия непогоды устраняют 97 бригад. "До обеда количество бригад будет увеличено до 120. Ожидаем, что к концу суток до 00:00 электроэнергия по всей территории Республики Крым будет восстановлена", - добавил Аксенов.

Также он рассказал, что в селе Запрудное под Алуштой происходили локальные отключения газоснабжения. Ограничивался подъем на Ангарский перевал для легковых автомобилей на летних шинах и грузовиков.

Ситуация в Ялте и Керчи

Мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале сообщила, что к 09:00 в городе убрали упавшие деревья на 30 дорогах. "Проезд обеспечен, всего работают четыре бригады и пять автомобилей - курсируют по городу, убирают ветки и мусор. Всего же за ночь были повалены 77 деревьев, больше половины из них уже распилены и вывезены. "Зеленстрой" закончил работы на Тимирязева и Халтурина - сейчас убирают упавшие деревья на Цветочной и на площади Советской - параллельно сотрудники "Крымтроллейбуса" восстанавливают оборванную контактную сеть, при этом общественный транспорт работает в обычном режиме. Еще одно поваленное дерево - в районе инфекционной больницы - убирают сотрудники МЧС", - написала Павленко.

По ее данным, по состоянию на 08:00 от электроэнергии в Ялте были отключены 196 абонентов, от газоснабжения - 391 абонент, ведутся восстановительные работы. "Также в результате разгула стихии пострадали 24 автомобиля и ангар на вертолетной площадки. Временно закрыта дорога на Ай-Петри. Работы продолжаются, задействованы 62 единицы техники и около 200 человек", - сообщила глава ялтинской администрации.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи к утру поступили восемь заявок об упавших аварийных деревьях, две заявки об оборванных проводах и одна о лежащем на дороге силовом кабеле, пять заявок об отсутствии электроэнергии в домах и искрящихся электропроводах, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Святослав Брусаков. "Благодарю Росгвардию, КРЭС, МЧС, военнослужащих, МВД, "Крымгазсети", "Зеленхоз" - все службы работали всю ночь, оперативно реагируя на заявки. И сейчас - в режиме повышенной готовности", - добавил он.

Непогода в Крыму

29 ноября в Крыму сильный ветер стал причиной падения деревьев и обрыва проводов. По данным Минздрава региона, пять человек травмированы в республике и два в Севастополе. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Спасатели зарегистрировали на территории республики 111 происшествий, связанных с сильным ветром. Практически все они уже ликвидированы.

В ночь на 1 декабря в Крыму вновь объявили штормовые предупреждения об ураганном ветре и снегопаде. Сейчас в Симферополе плюс 5 градусов, небо прояснилось, ветер стих. Синоптики прогнозируют резкое потепление на полуострове в ближайшие дни.