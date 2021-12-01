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Режим ЧС ввели в Сретенском районе Забайкалья из-за подтопления грунтовыми водами

В ликвидации последствий участвуют 23 человека и восемь единиц техники

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в городе Сретенске и поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края, где грунтовые воды подтопили несколько участков дорог и 34 приусадебных участка, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Многочисленные наледи, вызванные выходом грунтовых вод, повлекли подтопление отдельных участков уличной дорожной сети Сретенска, а также подтопление 18 приусадебных участков граждан. На территории городского поселения введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". <…> На территории поселка Кокуй образовалась наледь на проезжей части, вызванная выходом грунтовых вод. Подтоплены 16 приусадебных участков. Введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий участвуют восемь единиц техники и 23 человека, в Сретенске на экстренный случай подготовлены два пункта временного размещения жителей.

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РоссияЗабайкальский край
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