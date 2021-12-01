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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Аварийный участок на "Листвяжной" герметизирован. Идет откачка газа для недопущения взрыва

Смонтировали дегазационную и газоотсасывающую установки

ТАСС, 1 декабря. Работы по уменьшению подачи воздуха на аварийный участок шахты "Листвяжная" в Кузбассе завершены, оттуда начата откачка газа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Аварийный участок в шахте практически герметизирован - туда уменьшена подача воздуха. Начата откачка оттуда газа в целях снижения риска взрыва. Для этого смонтированы дегазационная и газоотсасывающая установки", - сказал собеседник агентства.

Одновременно с этим продолжается бурение с поверхности к месту взрыва трех скважин для подачи инертной пены. Одна пробурена на треть, двум другим осталось пройти 100 м. Также в шахту закачено 26,5 тыс. кубометров азота и 1,4 тыс. кг хладона. Все эти меры принимаются для того, чтобы начать поиск и подъем тел погибших, а также для сохранения шахты.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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