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В Москве и области три человека пострадали из-за непогоды

Повреждены 100 машин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Три человека получили травмы в Москве из-за упавших на них деревьев и конструкций во время непогоды, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Москве из-за падения деревьев и конструкций травмы получили трое человек", - сказал собеседник агентства.

В столице ветер повалил более 150 деревьев, которые повредили 87 автомобилей. В Подмосковье повалено около 80 деревьев, повреждены 13 автомобилей и линии электропередачи. Без электричества остались четыре населенных пункта в городском округе Ступино.

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Россия
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