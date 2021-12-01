На Урале из-за гололеда отменили школьные занятия и задержали авиарейсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Гололед, осадки и сильные порывы ветра фиксируются в среду в Уральском федеральном округе, сообщили в региональных оперативных службах и гидрометцентрах. В регионах приостановлено движение автобусов, прекращены занятия в школах, задержаны вылеты авиарейсов. По данным Уральского гидрометцентра, гололед и осадки сохранятся в ближайшие два дня.

"1 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, гололед. Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки", - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В Челябинской области, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 1 декабря в большинстве районов выпал мокрый снег, наблюдался гололед. В аэропорту Челябинска из-за погоды были задержаны рейсы, на которые зарегистрировались более 1 тыс. пассажиров, произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе Министерства экологии Челябинской области также сообщили, что в связи с гололедом возможно отставание по графику вывоза мусора.

По данным пресс-службы управления ГИБДД по Тюменской области, из-за гололеда прекращено движение автобусов в городе Ялуторовске и Ялуторовском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, из-за гололеда также отменены занятия в школах. Ситуация на дорогах Тюмени относительно стабильная.

В Курганской области из-за дождя и образовавшегося гололеда приостановили движение пассажирских автобусов на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Жители региона в соцсетях жалуются на гололед и сложную обстановку на дорогах.

В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным регионального МЧС, ожидается сильный снег, в частности, в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с. Местами метель, гололед, изморозь.