В аэропорту Владивостока из-за снегопада задержали 18 рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Приморская транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовой задержкой авиарейсов в аэропорту Владивостока, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры. Всего, по данным ведомства, на прилет и вылет задержано 18 воздушных судов.

"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения прав пассажиров АО "Международный аэропорт Владивосток". В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) в аэропорту задерживается прибытие и отправление 18 рейсов", - сообщает пресс-служба.

В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых оператором аэродрома для обеспечения бесперебойного обслуживания воздушных судов, и соблюдению авиакомпаниями прав пассажиров. Как сообщала пресс-служба аэропорта, задержки связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Во вторник циклон принес в Приморье снег и сильный ветер, в некоторых районах края выпало более месячной нормы осадков. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра, 34 м/с, по шкале Бофорта, что считается ураганом.

В среду во Владивостоке около минус шести градусов, скорость ветра - 14 м/с, без осадков. В районах края от минус пяти до минус одиннадцати градусов.