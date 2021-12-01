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В Адыгее ветер частично сорвал кровлю с районной больницы и оборвал ЛЭП

Ожидается, что непогода сохранится в регионе до конца 1 декабря

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Штормовой ветер частично сорвал кровлю со здания центральной районной больницы (ЦРБ) в Гиагинском районе, а также оборвал на территории республики линии электропередачи, сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя комитета по делам ГО и ЧС республики Рашид Манапов.

"По данным метеопостов Гидрометцентра республики, сегодня ночью максимальная скорость ветра в Гиагинском районе составила 25 м/с, по Майкопу - 21 м/с. Штормовой ветер частично сорвал крышу на Гиагинской ЦРБ, из-за обрыва ЛЭП произошли множественные точечные отключения электричества в муниципалитетах республики - Майкопе, Майкопском, Красногвардейском, Кошехабльском, Тахтамукайском районах. Сейчас ведутся работы по устранению обрывов ЛЭП", - сказал он.

В поселках Сергиевском и станице Дондуковской Гиагинского района электроэнергия отключена полностью, в 15 селах по республике и Майкопе - частично, уточнил собеседник агентства. Кроме того, ветер повалил дерево на проезжую часть дороги между аулом Кошехабль и поселком Дружба.

Площадь сорванной кровли на здании ЦРБ уточняется, это не помешало функционированию соцучреждения. Работы по устранению ЧП будут проведены оперативно, поскольку в метеопрогнозе по республике ожидаются дожди, сообщил ТАСС глава Гиагинского района Андрей Таранухин.

Экстренное предупреждение из-за комплекса метеорологических явлений было объявлено ГУ МЧС по Адыгее во вторник. Непогода сохранится в регионе до конца 1 декабря.

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