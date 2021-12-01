Пассажирские автобусы между Биробиджаном и Хабаровском не ходят из-за снегопада

ТАСС, 1 декабря. Движение пассажирских автобусов приостановлено на трассе Хабаровск - Биробиджан - Облучье из-за сильного снега и плохой видимости. Об этом сообщается в среду на сайте ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"С 14:00 (7:00 мск) 1 декабря 2021 года закрыто движение рейсовых автобусов по участку Хабаровск - Биробиджан - Облучье (км 1753 - км 2104+304) федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск. Причина: неблагоприятные погодные условия - сильный снег, плохая видимость", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного проезда на дороге задействовано 20 единиц техники.

По данным синоптиков, сейчас в Облучье и Биробиджане без осадков, снег ожидается в четверг. Температура воздуха от минус девяти до минус 16 градусов.