Почти во все суды Москвы поступили анонимные сообщения о минировании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Неизвестные направили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах почти во все суды Москвы. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы Мосгорсуда Дмитрий Овешников.

"В среду на электронную почту судов поступило сообщение об их "минировании". Такие сообщения приходили в Лефортовский, Никулинский, Останкинский, Савеловский и другие районные суды. В целом "заминированы" почти все суды Москвы", - сказал он.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.