При столкновении четырех автомобилей в Чувашии погибли два человека

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в среду в городе Новочебоксарске в Чувашии, в результате два человека погибли, еще два пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой МВД по республике.

"В ходе столкновения отечественный автомобиль перевернулся, двое находившихся в нем мужчин от полученных травм скончались на месте. Еще один человек из LADA Vesta и пассажирка Hyundai доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло утром 1 декабря на мосту автодороги "Вятка" в Новочебоксарске. Столкнулись четыре автомобиля: LADA Vesta, Volkswagen Passat, Hyundai Solaris и Renault Duster.

Причины и обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются.