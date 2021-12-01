Суд Крыма не удовлетворил жалобу защиты на арест подозреваемого во взятке мэра Белогорска

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Крыма оставил без изменения решение об аресте главы администрации города Белогорска (Республика Крым) Игоря Ипатко, который в начале ноября был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

Источник в правоохранительных органах Крыма 5 ноября сообщил, что мэр Белогорска арестован на два месяца.

"Решение Киевского районного суда в отношении обвиняемого Ипатко оставлено без изменения. Апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении главы администрации Белогорска, который 2 ноября был задержан при получении взятки, возбуждено уголовное дело. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чиновник был задержан с поличным. В пресс-службе Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю сообщали, что чиновник был задержан "после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 млн рублей" вместе с предполагаемым посредником в получении взятки. Оперативные действия провели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.