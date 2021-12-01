Полиция задержала в Чувашии подозреваемых в незаконном получении 3 млн руб. у иностранцев

ТАСС, 1 декабря. Жители Марий Эл подозреваются в незаконном получении 3 млн рублей у граждан Китая с помощью общения на сайтах знакомств. Злоумышленники были задержаны в арендованной квартире в Чебоксарах, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой МВД по Чувашии.

"В следственный отдел УМВД России по городу Чебоксары уже поступило три заявления от граждан Китайской Народной республики. Мужчины из <…> города Ухань, городов Синин и Ганьчжоу в возрасте от 42 до 56 лет перечислили жителям Марий Эл порядка трех миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

По словам начальника отдела управления уголовного розыска МВД по республике, подполковника полиции Михаила Игнатьева, злоумышленники находили на сайтах знакомств в интернете объявления от мужчин и, выдавая себя за девушек, вступали с ними в переписку. "Продолжительная интернет-беседа сводилась к тому, что мужчины выражали желание пригласить собеседницу в свою страну для вступления в брак и совместного проживания. При этом джентльмены соглашались оплатить проезд и иные расходы. После поступления средств общение с потерпевшими прекращалось", - приводятся слова Игнатьева в сообщении.

Подозреваемые арендовали для своей незаконной деятельности квартиру в жилом доме по улице Шумилова в Чебоксарах. В ней были обнаружены ноутбуки, сотовые телефоны, банковские карты и симкарты.

Как сообщил начальник УМВД России по городу Чебоксары, полковник полиции Владимир Чурбанов, всем участникам группы предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". "В отношении трех фигурантов по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде", - процитировали Чурбанова в пресс-службе.

Оперативники и следователи ведут работу по выявлению других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.