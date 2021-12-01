В Краснодаре восстановили работу электротранспорта после сбоев из-за ветра

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты устранили последствия падения деревьев на контактную линию электротранспорта в Краснодаре из-за ветра, восстановлен обычный режим работы электротранспорта, сообщила пресс-служба мэрии в среду.

Ранее штормовой ветер в Краснодаре повалил деревья на контактные линии трамваев и троллейбусов, что вызвало сбои в работе общественного транспорта. Также из-за штормового ветра в ночь на среду деревья повалены в разных микрорайонах города, в том числе на проезжую часть дорог, оборваны линии электропередачи, последствия устраняют.

"Было приостановлено движение ряда трамвайных маршрутов по ул. Коммунаров, в частности, №№ 1, 2, 4, 5, 8 и 15. Стояли трамваи по ул. Минской в Юбилейном микрорайоне. Также из-за упавшего на контактную сеть дерева было приостановлено движение троллейбусов № 12 и № 13 в микрорайоне Гидростроителей, по ряду маршрутов простой общественного транспорта составил в общей сложности около трех часов. Электротранспорт возобновил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали в среду, что в регионе продолжают действовать четыре экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона.

Жители без электричества

Также в пресс-службе сообщили, что без электричества остаются порядка 10 тыс. жителей.

"Из-за перехлестов линий по 13 адресам произошли отключения электроэнергии. По восьми электричество уже восстановлено, сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по ул. им. Ленина в ст. Елизаветинской, по ул. 2-й Школьной в пос. Лорис. Сейчас по данным ЕДДС без света находятся в общей сложности около 9 800 человек, на местах работают аварийно-восстановительные бригады", - говорится в сообщении.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил городским коммунальным службам задействовать все силы и средства для максимально оперативного устранения последствий непогоды. "Убрать поваленные деревья, обеспечить беспрепятственный проезд, восстановить подачу электроэнергии. Наша задача сейчас - максимально оперативно исправить ситуацию", - приводит пресс-служба администрации города слова мэра.

В местных сообществах в социальных сетях пользователи публикуют фото поваленных деревьев, опубликованы кадры повреждения кровли в торговом комплексе, авторы сообщают, что инцидент произошел в торговом центре "Центр города".

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в городе днем без существенных осадков, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, температура воздуха от 5 до 7 градусов выше нуля.