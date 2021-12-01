Главу ростовской птицефабрики осудили на три года условно за мошенничество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор генеральному директору АО "Птицефабрика Белокалитвинская" Алексею Бакланову и его заместителю Андрею Роменскому по факту хищения средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

"Кировским районным судом Ростова-на-Дону Бакланов и Роменский признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК России, и приговорены к трем годам и двум годам и шести месяцам лишения свободы условно соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования обвиняемые вину свою не признавали, однако в полном объеме возвратили ранее похищенные у АО СК "Россельхозбанк-страхование" денежные средства в размере почти 72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении Бакланова и Роменского было возбуждено уголовное дело по факту совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК России "Мошенничество в сфере страхования".