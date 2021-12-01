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Массовое ДТП с участием автобуса произошло на севере Москвы

Столкнулись семь автомобилей, пострадавших нет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Семь автомобилей, в том числе пассажирский автобус, столкнулись на Большой Академической улице на севере Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня примерно в 10:10 мск на Большой Академической улице у дома 39 произошло столкновение семи единиц транспорта с участием пассажирского автобуса. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение дистанции", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что в результате аварии пострадавших нет. Водителям напомнили также о необходимости соблюдения безопасной дистанции и выборе скорости, соответствующей погодным условиям.

Ранее пресс-служба столичного ГУ МЧС России распространила экстренное предупреждение о снеге, метели и сильной гололедице с вечера вторника до утра среды.

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