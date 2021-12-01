В Ставрополе арестовали и.о. министра промышленности КЧР

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Ставрополе избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении и. о. министра промышленности Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. Срок ареста избран до 29 декабря 2021 года, сообщили ТАСС в Промышленном районном суде города Ставрополя.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Срок меры пресечения определен до 29 декабря 2021 года", - сообщил ТАСС представитель суда.

По данным ряда СМИ, и. о. министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизир Борануков до назначения в правительство республики возглавлял управление капитального строительства АО "Газпром газораспределение Ставрополь", он находился под подпиской о невыезде и не мог покидать Ставрополь без разрешения следователя. Его задержали за нарушение меры пресечения.

Как сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах, сотрудники силовых структур задержали в Ставрополе Боранукова. Как уточнили ТАСС в правительстве республики, обязанности Боранукова сейчас исполняет первый замминистра Рустам Эркенов.