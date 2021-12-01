Один человек пострадал в период прохождения циклона в Тульской области

ТУЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате падения дерева на автомобиль в Тульской области 30 ноября, когда отмечались порывы ветра до 20 м/с, дождь и мокрый снег. Пострадавшему оказана помощь на месте, сообщила в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

"В результате падения дерева на автомобиль пострадал один человек, помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в течение суток 30 ноября было повреждено 10 автомобилей в четырех муниципальных образованиях Тульской области. Произошло повреждение кровли здания Тульского областного детского многопрофильного санатория "Иншинка" в Узловском районе. Зарегистрировано падение 120 деревьев в 16 муниципальных образованиях. В кратчайшие сроки была произведена распиловка и уборка 111 деревьев, работы продолжаются.

Для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлечена группировка сил и средств в количестве более 2 200 человек и 890 единиц техники из числа спасательных формирований, дорожных служб, ГИБДД и скорой медицинской помощи, добавили в пресс-службе.