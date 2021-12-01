Движение поездов на синей ветке московского метро восстановлено

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено после инцидента с человеком, который оказался на путях. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что нет движения поездов от станции "Курская" до станции "Партизанская" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В пресс-службе управления полиции на метрополитене сообщили ТАСС, что после падения на пути станции "Семеновская" мужчина погиб. "На станции метро "Семеновская" пассажир упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Тело погибшего мужчины извлечено, он погиб", - рассказала собеседник агентства.