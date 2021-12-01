Неизвестные сообщили о минировании здания Мосгорсуда

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании Мосгорсуда поступило на его электронную почту. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы учреждения Дмитрий Овешников.

"Только что неизвестные прислали на электронную почту заявление о минировании Мосгорсуда. На место вызваны экстренные службы для проверки этой информации", - сказал он.

В среду аналогичные сообщения приходили также в Лефортовский, Никулинский, Останкинский, Савеловский и другие районные суды столицы. В целом были заминированы почти все суды Москвы.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.