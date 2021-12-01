Ростовский суд оставил без изменений приговор по делу об обмане дольщиков на 2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил без изменения ранее вынесенный приговор застройщикам, получившим до 12 лет лишения свободы за обман дольщиков в Ростове-на-Дону и Краснодаре на сумму более 2 млрд рублей, сообщила ТАСС в среду представитель суда.

В июле Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приговорил застройщиков многоквартирных домов в Ростове-на-Дону и Краснодаре к срокам от 4,5 до 12 лет лишения свободы за хищение средств участников долевого строительства на общую сумму более 2 млрд рублей. Один из фигурантов дела был оправдан судом.

"Приговор Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону от 1 июля 2021 года оставлен без изменения", - сказала представитель суда, добавив, что приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении застройщиков было возбуждено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Отмывание денежных средств"). Также суд удовлетворил заявленные гражданские иски потерпевших.