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Работа теплотрассы нарушена в поселке Адыгеи из-за штормового ветра

Отопление не работает в двух многоквартирных домах

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Работа теплотрассы нарушена в поселке Яблоновский Тахтамукайского района республики из-за штормового ветра, отопление отключено в двух многоквартирных домах, сообщил ТАСС глава администрации Яблоновского городского поселения Заурдин Атажахов.

"Упавшее из-за штормового ветра дерево завалило теплотрассу. Два многоквартирных дома по улице Совхозной остались без тепла. Ведутся восстановительные работы, их планируется завершить к 15:00 мск", - сказал он, уточнив, что в домах проживает около 50 семей.

Школы и детские сады в поселке работают в обычном режиме.

Экстренное предупреждение из-за комплекса метеорологических явлений было объявлено ГУ МЧС по Адыгее во вторник. Непогода сохранится в регионе до конца 1 декабря. Температура воздуха в дневные часы в Адыгее составит 4-6 градусов тепла, ночью - 1-4 градусов.

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