Самарские таможенники задержали грузовик с 5 тоннами немаркированных лекарств

САМАРА, 1 декабря. Таможня Самары задержала грузовик, который вез более 5 тонн немаркированных лекарств из Киргизии в Чеченскую Республику, говорится в распространенном в среду сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Мобильная группа Самарской таможни выявила крупную партию немаркированных медицинских препаратов, остановив для проверки в районе села Большая Черниговка (Самарская область) грузовое транспортное средство. Грузовик следовал из Республики Киргизия в город Грозный (Чеченская Республика). В ходе осмотра фуры таможенниками было выявлено более 44 тыс. единиц, или порядка 5 тонн, различных медицинских препаратов, в числе которых "Бромгексин Берлин Хеми" и "Називин", - говорится в сообщении.

Обязательная маркировка на лекарствах отсутствовала. По данным товаросопроводительной документации, общая стоимость партии превышает 5 млн рублей.

В ФТС отметили, что лекарства подлежат обязательной маркировке по постановлению правительства РФ от 14.12.2018 года "Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения".